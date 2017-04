Milicia no pide apoyo para detener a "#LadyMilitar": Mando

Guaymas, Sonora (GH)(GH)

La joven que denominaron en redes sociales "#LadyMilitar" no fue detenida por la Policía Municipal al momento de subirse a una patrulla de la Policía Militar, porque no la vieron y la milicia no pidió el apoyo, afirmó Norman Castillo Medrano.El jefe de Seguridad Pública en Guaymas indicó que al no estar un elemento municipal cerca, esta situación que se hizo viral en redes sociales, quedó a criterio de los policías militares, que decidieron no actuar.A lo largo del destino turístico se desplegaron cerca de 350 elementos policiacos, pero en ese momento no había uniformados cerca, por lo que no pudieron percatarse de lo sucedido.Los hechos ocurridos el Sábado Santo fueron criticados por cientos de personas porque la autoridad no detuvo a la mujer que consideraron le faltó el respeto mientras los militares se encontraban en las labores de prevención del orden público.El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Arturo Mungarro López, prefirió no opinar al respecto.El vocero de la Cuarta Zona Militar, teniente coronel de Caballería, Ernesto Leyva Ortiz, explicó que lo que no se ve en el video es que eran tres las unidades que realizaban recorridos en ese momento, y en uno de esos vehículos viajaba una mujer de la Policía Militar, a quien se lo solicitó que acudiera al lugar para intentar de persuadir a la chica que voluntariamente descendiera del automóvil."Pero precisamente como había mucha gente", apuntó, "la oficial no alcanzó a llegar al lugar, dicen que llegó ya que la mujer se había bajado del carro".