Que la gente juzgue a #LadyMilitar

(GH)

La decisión de los policías militares de no emprender acción alguna hacia la mujer que bailó arriba de la patrulla en San Carlos fue correcta y no se tomarán acciones legales en su contra; lo mejor será que la gente juzgue de acuerdo a lo que vio, informó el vocero de la Cuarta Zona Militar.



El teniente coronel de Caballería, Ernesto Leyva Ortiz, explicó que cualquier acciónse pudo haber mal interpretado.



"La postura de la Secretaría es de que no vamos a dar un comunicado porque consideró la superioridad que fue la mejor decisión que pudo haber tomado el oficial que iba al mando", señaló, "para empezar no había cómo mover la camioneta, y si en el momento en que hubieran bajado a la chica y le hubiera pasado algo como una caída, eso hubiera sido muchísimo problema".



La madrugada del domingo militares vigilaban el área de San Carlos Nuevo Guaymas, cuando una mujer se colocó frente a la patrulla y bailó a ritmo de reguetón.



El video se viralizó y fue retomado por portales noticiosos nacionales con la etiqueta #LadyMilitar.