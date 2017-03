Consideran injusto boicot al camarón del Norte de Sonora

Navojoa, Sonora(GH)

El boicot al camarón mexicano es injusto y afectaría de manera drástica a un sector que ya es vulnerable y con múltiples necesidades, consideraron autoridades de Pesca.



Personal autoridades de la jurisdicción Agiabampo a El Siari aseveraron que la solución ante el problema de la vaquita marina, es que los pescadores sean más responsables con el método de extracción.



Agregaron que el sector camaronero se ha esforzado por mejorar el arte de la pesca y no afectar el medio ambiente ni los recursos naturales.



Por su parte la líder ribereña en Guaymas, Manuela Ojeda Amador, dijo que son otros los intereses del Gobierno al pretender impedir las labores de pesca en la zona Norte de Sonora.



"Ya se había acordado que no dejarían pescar entre el 2017 y 2018 a nadie en el Alto Golfo, esto no es nuevo, todos ya lo sabíamos y la protección a la vaquita marina no es lo primordial", externó.



Buena temporada



Autoridades de la jurisdicción Agiabampo a El Siari Señalaron que a una semana de iniciar la veda del camarón, fue una temporada buena en la que estiman se incrementó 20% la producción del llamado oro rosado.



Hasta el mes de febrero de este año se contabilizaban alrededor de 27 toneladas de crustáceo, cantidad que se espera se incremente hasta el último conteo el próximo lunes 20, precisaron, mientras que en el 2016 al mismo periodo se obtuvieron alrededor de 22 toneladas.



Correspondiente a Guaymas con una producción de mil 500 toneladas de camarón, lo que representa casi un 30% más que el ciclo anterior, los pescadores de Guaymas concluirán la captura el 20 de marzo a las 00:00 horas como lo estableció la Conapesca.



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, señaló que el 60% de los barcos aún siguen en altamar en la captura del ‘oro rosado’ y el resto ya fue amarrado hace unos días y/o semanas.