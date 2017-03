Advierte Transporte reforzará operativos contra taxis "pirata"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el apoyo del Departamento de Tránsito Municipal se reforzarán los operativos de inspección en contra de los vehículos que prestan servicio de traslado de personas sin permiso, informó el delegado regional del Transporte.



Daniel Ocobachi Romero indicó que los operativos de inspección serán permanentes para detectar y sacar de circulación a los automóviles sin concesión.



Puntualizó que desde que se implantaron las acciones de vigilancia en julio del año pasado a la fecha se han aplicado alrededor de 38 multas de 8 mil pesos, equivalentes a 100 salarios mínimos.



"Hasta el momento la empresa que llegó al Estado a principios del año pasado (refiriéndose a Uber) ha incumplido con el Gobierno del Estado porque no ha entregado el padrón de operadores, se ha detectado cobros en efectivo y la presencia de unidades haciendo sitio en lugares concurridos", manifestó.



A través de los operativos de vigilancia la semana pasada, dijo, también se hizo la detención de cinco unidades del transporte público que circulaban sin cristales de las ventanas laterales.



Taxistas de Hermosillo y representantes de la Dirección General de Transporte (DGT) ayer sostuvieron una reunión para tratar el tema.



Jorge Benítez Benítez, representante del gremio, indicó que ante la forma ilegal en la que opera Uber por no haber entregado el padrón de los operadores, se le exigió al Gobierno del Estado hasta el 28 de abril como plazo para que saque de circulación a los autos que prestan el servicio.



Consideran choferes Uber es una “cacería”

Por Eduardo López



De incorrectas y como una forma de “cacería” calificaron choferes de la empresa Uber las disposiciones de la Dirección General del Transporte del Estado (DGT), para hacerlos cumplir con un registro y someterlos a normatividad.



“Los operativos no se están realizando de acuerdo a la ley, ya que actualmente no existe una ley que rija a una empresa que trabaja como lo hace Uber, el Gobierno aplica otro tipo de reglamentos que no corresponde con el trabajo de Uber”, declaró un operador de la compañía que prefirió el anonimato.