Sube la tortilla y hasta los tacos de carne asada

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

El alza al precio de los combustibles generó una serie de aumentos en el precio de la tortilla y hasta los tradicionales tacos de carne asada.Dos pesos aumentó la tortilla en Cajeme debido al incremento del 30% de la materia prima para la elaboración de tortillas, informó Antonio Machado Domínguez, presidente de la Asociación de Industriales Productores Tortilla y Derivados del Maíz del Estado de Sonora.Explicó que los establecimientos que operan en Cajeme comenzaron ya a vender el kilogramo con precios que van desde 12, 14, 16 hasta 18 pesos, cada negocio lo ha establecido de forma independiente, ya que los propietarios han resentido el incremento a la gasolina, energía eléctrica y tendrían que cerrar si no aumentan el precio de la canasta básica."Nos preocupa el golpe que está recibiendo la gente más necesitada con esta alza de precios, pero es necesario para los tortilleros hacer ajuste porque no les alcanza para mantener el precio y obtener ingresos", argumentó Machado Domínguez.El gremio tortillero conformado por 300 establecimientos en Cajeme se encuentra muy golpeado, aseguró que ya no soporta un aumento más, por ello producen menos y por consiguiente hay menos ganancia."El precio que cada propietario impone a su tortilla depende de sus costos como pago de renta, sueldos de empleados, entre otros, por eso hay diferencia hasta en seis pesos en los precios que se ofrecen en Cajeme, se puede vender hasta más cara, pero ya dependerá si se la compran los consumidores" destacó el presidente de la Asociación de productores de tortillas.Machado Domínguez dijo que también en las taquerías se ajustan precios, uno de los alimentos más consumidos por los cajemenses, el cual se vende en 20 pesos por unidad en puestos y carretas ambulantes y hasta 30 pesos en establecimientos.Recomendó a los consumidores que identifiquen los establecimientos que tengan la venta con menor costo en la tortilla.Los precios en la tortilla de maíz se han mantenido en 17 y 18 pesos por kilo en las diferentes tortillerías de Nogales pero los comerciantes se encuentran a la expectativa con las consecuencias que pude generar el aumento a la gasolina.Carlos R. L., propietario de una tortillería, donde se oferta el kilo a 17 pesos, indicó que desde el año anterior cuando se anunció que aumentaría la gasolina se preparó comprando maíz de sobra para mantener los mismos precios."Yo llené el almacén de producto como medida preventiva pero no sabemos que tanto vamos a poder sostener este mismo precio estamos a la expectativa porque con el aumento a la gasolina suben los costos de todo", dijo.En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL, en Agua Prieta en varias tortilerrías se explicó que el precio se maneja no por kilo, sino por 800 gramos, y un paquete con este peso tiene un precio desde diciembre pasado del 2016 de 10 pesos.En un 25% aproximadamente incrementó el precio del kilogramo de tortilla de maíz este año con respecto al 2016, impulsado principalmente por el gasolinazo.En "tienditas de la esquina" y panaderías de la ciudad se vende el kilo a 10 pesos, cuando los trabajadores de estos negocios informaron que el año pasado costaba aproximadamente ocho pesos.Indicaron que sus proveedores alegan que el precio de sus insumos se incremento así como sus costos de producción, todo esto impulsado por el gasolinazo.En otros lugares como Aurrera, el kilo de tortilla, fundamental en la canasta básica, se comercializa en nueve pesos con 50 centavos.El precio de la tortilla varía en Guaymas, por ejemplo en algunos supermercados hoy día el kilo oscila entre 10.90 y 12 pesos, siendo estos los valores más baratos.Mientras que en las tortillerías locales su valor fluctúa entre los 16 y 18 pesos, incluidos los servicios a domicilios, los cuales ofrecen el mismo precio del local, pero con 200 gramos menos.En Navojoa, el precio de la tortilla se ubica en los 10 y 14 pesos por kilogramo, en tanto las autoridades de la Profeco exhortaron a los ciudadanos a denunciar cualquier abuso.Actualmente en la ciudad, el precio de la tortilla por kilo es de 10 y 14 pesos, mientras el año pasado era de 10 y 12.50 pesos.