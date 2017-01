Gobernadora fortalece acciones a favor de la igualdad de género

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Gobierno del Estado, y la entrega de equipamiento a centros de Desarrollo Regional fortalecen las acciones a favor de la igualdad de género en Sonora, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.La mandataria estatal también le tomó protesta al subcomité de Igualdad de Género del Comité de Planeación del Desarrollo para el Estado de Sonora (Copladres).El evento se llevó a cabo con la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Lorena Sánchez Cruz, en donde la Gobernadora reconoció a mujeres que con su labor en diferentes ámbitos, desde los años setentas han abierto brecha para que otras mujeres destaquen y tengan oportunidad de crecer en un ambiente igualitario."Me viene de cuna el abrir brechas, romper prejuicios y barreras de mi madre, que desde su trinchera logró romper barreras, en un tiempo en que las mujeres no tenían derecho a nada y junto a María Lavalle Urbina fueron las primeras senadoras de este País", subrayó.Reconoció que en el País ha aumentado la violencia, discriminación y brecha salarial contra las mujeres, por lo que reiteró su compromiso de trabajo para prevenir y erradicar la violencia de género en Sonora con acciones transversales y coordinadas de su gabinete social."No se trata solamente de hacer ‘comitecitos’ y ‘reunioncitas’", afirmó, "sino de realmente de trabajar fuertemente, ustedes me conocen bien y a mí no me tiembla la mano cuando las cosas no funcionan".