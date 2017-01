Causan polémica en redes declaraciones de diputada Susana Corella

Guaymas, Sonora(GH)

Polémica en redes sociales provocaron las declaraciones de la diputada Susana Corella, quien en una entrevista manifestó que el presupuesto destinado para traslados, en su caso, no le alcanza. Más tarde, a través de un video ofreció una disculpa a quienes se hubieran sentido ofendidos con su explicación.



En el video de la entrevista, que fue difundido a través de redes sociales ayer por la mañana, la diputada federal sonorense señaló que no le dan vales de gasolina.



"A nosotros no nos dan vales de gasolina, nosotros pagamos nuestro traslado; yo utilizo mucho el transporte público, me voy por Metro y también utilizo mucho el Uber, lo tengo que decir", externó.



NI PARA EL AVIÓN



El video, que se viralizó en redes sociales bajo el hashtag #Ladynomealcanza, Corella explicó que aunque sí les pagan los boletos de avión, en su caso no le alcanza y ella tiene que poner de su bolsa.



"Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, tú te das cuenta, ida y vuelta no nos alcanza", afirmó.



Al preguntarle la reportera si necesita más presupuesto, respondió que ella siempre ha tenido mucho apoyo de su esposo y nunca ha vivido de la política.



"He vivido siempre de mi esposo y me ayuda mucho, entonces en mi caso no necesito más", apuntó.



¿Lo va a devolver, el dinero del presupuesto?, se le preguntó, a lo que ella contestó: "Te estoy diciendo que no me alcanza, me ponen dinero extra".



OFRECE DISCULPAS



Por la tarde noche, y también a través de un video, la diputada buscó aclarar lo que llamó "información imprecisa", que circuló en redes sociales.



Se presentó como madre de tres adolescentes, abogada de profesión y egresada de una universidad pública de Sonora.



"Como otras mujeres dependo económicamente de mi esposo desde hace más de 20 años, quien se ha dedicado a una actividad privada siempre fuera de la política", señala en el video.



"Al decir no me alcanza no me estaba quejando de ninguna manera, estaba explicando lo complejo de mi distrito; represento a 39 municipios, más de la mitad del Estado de Sonora", detalló, "la cabecera de mi distrito está a más de mil 700 kilómetros de distancia de la CDMX: Es Guaymas, Sonora".