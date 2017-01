Joven se sentía sola; la asesinan

EMPALME, Sonora(GH)

Mensajes de soledad y falta de amor fue lo último que plasmó Karina E. A. en su cuenta de Facebook, antes de ser encontrada sin vida en una vivienda de la colonia Moderna de Empalme.



La joven mujer, de 22 años de edad, quien era originaria de Nogales, fue localizada sin vida acostada en una cama, con un alambre enredado en su cuello y con varias heridas de arma blanca en su cuerpo.



En el lugar se encontraron residuos de la droga, pero aún no se sabe si eran de la víctima o de otras personas que pudieron acompañarla momentos antes de su muerte.



El 15 de enero a la 01:00 horas publicó un mensaje que decía que no tenía a nadie que le dijera que la quería, o que le enviara un mensaje de buenos días, alguien que la extrañara.



El 14 de enero posteó "Nunca me había sentido tan sola como ahora...", a lo que sus amigos y familiares respondieron con mensajes de apoyo.



Este es el primer femicidio que se registra este año en Empalme, donde han ocurrido varios asesinatos violentos contra mujeres en años anteriores, uno de ellos se suscitó en una fémina embarazada.