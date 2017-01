Cultivos en valles sin daños por frío

Guaymas, Sonora(GH)

Las temperaturas de 7 y 8 grados centígrados que se han registrado en los valles de Guaymas y Empalme en los últimos días no han causado afectación en los cultivos de hortalizas y granos, señaló el jefe del Distrito de Desarrollo Rural.



Heliodoro Valenzuela Palafox apuntó que hasta el momento no ha recibido ninguna queja por daños en la cosecha de temporada de parte de los productores agrícolas de la región y realizará un recorrido para verificar las siembras.



Advirtió que en el fin de semana se tiene programado el ingreso de otro frente frío a la entidad acompañado de la cuarta tormenta invernal, lo que generará bajas temperaturas en los siguientes días.



"La Junta de Sanidad Vegetal y el Distrito de Desarrollo Rural en conjunto informan constantemente los pronósticos del clima para que se preparen, aunque la mayoría cuentan con sistemas de Internet y eso hace que se mantengan alertas", indicó.



De acuerdo con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el puerto la temperatura más baja registrada en el 2017 fue de 8.9 grados centígrados, el pasado 13 de enero, mientras que el 12 del mismo mes, en Empalme bajó hasta 7 grados.



Cero grados



Según productores para que el cultivo se queme, la temperatura debe bajar a menos de cero grados centígrados, lo cual no ha sucedido este año como anteriores, donde han enfrentado afectaciones en más del 30% de su producción.



La presa Ignacio R. A la Torre, tiene menos de un millón de metros cúbicos de los 16 millones de metros cúbicos que tiene de capacidad, siendo de las más bajas captaciones de los últimos años.