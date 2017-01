Realiza Poder Judicial ajuste en su presupuesto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las medidas de austeridad en el Poder Judicial del Estado no son novedad, aseguró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Francisco Gutiérrez Rodríguez, ante la pregunta expresa de si en éste, al igual que en otros poderes realizan ajustes debido a la situación económica del País.



Tal vez, agregó, lo es la austeridad adicional, "aquella en la que hay que abrirle otro hoyo más al cinturón cuando ya no da para más, o agregarle un elástico", expresó.



El Poder Legislativo le autorizó este año un presupuesto de mil 100 millones de pesos, de los casi 2 mil millones que solicitaron, indicó.



En dicho proyecto, aseveró, no había ocurrencias ni caprichos, sino necesidades ante las exigencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal.



"El Poder Judicial hizo un planteamiento casi por 2 mil millones de pesos, en éste no había ni caprichos ni ocurrencias, había necesidades, claro, unas prioritarias, otras aplazables a mediano plazo, largo plazo y otras postergables hasta por tiempo indefinido".



PAGO DE NÓMINA



De esta cantidad, el 80% de los recursos corresponde al pago de nómina de los mil 857 empleados y funcionarios, señaló, actualmente les "deben" 140 plazas.