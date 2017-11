Célida López se suma a las filas de Morena

HERMOSILLO, Sonora(GH)



Tras argumentar actos de discriminación y violencia política en su contra, Célida López Cárdenas renunció al Partido Acción Nacional (PAN) y al Grupo Parlamentario del mismo partido.



Hoy, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la diputada se suma a las filas de Morena.



Durante una gira por el municipio de Nacozari, y frente al monumento de Jesús García Corona, Obrador oficializó la noticia.



“Célida era, hasta hace poco, militante del PAN, y se está uniendo a nuestro movimiento, cosa que me da mucho gusto”, dijo el dirigente de Morena.



Además invitó a sumarse a su proyecto a militantes de todos los partidos, a empresarios y comerciantes para, según dijo, transformar a México.



Por su parte, la ex diputada panista se dijo honrada e invitó a las mujeres de Sonora a unirse al movimiento y agradeció a López Obrador refiriéndose a él como “el siguiente presidente de México".







En rueda de prensa ofrecida la semana pasada, la legisladora por el Distrito II con cabecera en Puerto Peñasco, culpó directamente de su decisión al secretario general del albiazul, Damián Zepeda Vidales, a quien calificó de insensible y misógino.



Dijo haber sido víctima de exclusión por parte de los líderes del PAN, al impedirle avanzar en el proyecto de candidatura al Senado de la República en el próximo proceso electoral de 2018, al imponer a Ramón Corral.



"Sí, culpo a Damián Zepeda de mi salida del partido, pues no está preocupado por el PAN de Sonora sino por garantizar los espacios para beneficiar a sus incondicionales amistades", expuso.



"Cuando estuve frente a Damián Zepeda viví el momento más humillante de mi vida política", agregó, "Damián se equivoca si cree que por ser secretario general puede pisotear la dignidad de las personas, se equivoca si cree que por ser la mano derecha de Ricardo Anaya podrá decidir el futuro del PAN en Sonora".



Señaló que el PAN es un partido misógino que no respeta el trabajo de las mujeres, que expulsa a la gente valiosa, y como muestra puso los casos de María Dolores del Río y recientemente el de Margarita Zavala.



El blanquiazul está condenado a la derrota en 2018, aseguró, ya que está secuestrado por Ricardo Anaya y Damián Zepeda, personajes a los que calificó como un grupo de jóvenes que sólo buscan sus intereses personales.