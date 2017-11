Días de frío extremo serán esporádicos este invierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sí hará frío este invierno en Sonora, pero los días de muy bajas temperaturas serán esporádicos.



Y es que se espera que los registros sean históricos, muy similaresa la situación que se vivióen 2014, informó Gilberto Lagarda, especialista técnico de Conagua.



"Para la segunda parte de noviembre y para diciembre seguirán las temperaturas, en promedio, arriba de la media", explicó, "esto debido a que los frentes fríos que están entrando al País, no lo están haciendo de forma directa.



"Hay una barrera muy fuerte, una circulación anticiclónica, una alta presión en el Centro del País que está trabajando como una barrera que no permite que entren los frentes fríos de forma directa y bajen las temperaturas como normalmente debería hacerse", detalló.



Esto no quiere decir que no hará frío en el invierno, sino que los episodios de temperaturas bajas en extremo serán de manera esporádica, a diferencia de años como 2015, donde se presentaron en gran cantidad.



Según los registros de Conagua Sonora en las estaciones de Hermosillo, Observatorio y Norte, 2014 ha sido el año más caliente en los últimos 51 años, donde sólo en octubre se registraron 27.8 y 27.5°C respectivamente.



En 2017, se observa una tendencia ligeramente debajo de dichos promedios, pues para el mismo mes, se registraron 27.5 y 27.2°C, con tan solo punto tres grados de diferencia en ambos casos, por lo que este año también podría disputar uno de los primeros lugares.



Será durante este fin de semana la posible entrada de un frente frío que ayudaría a bajar ligeramente las temperaturas y que además podría acompañarse de vientos fuertes en Norte y Costas de Sonora, con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, mientras que en el Centro, podrían ser cercanas a los 50.