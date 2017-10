Cierran primaria por problema en fosa séptica en la costa de Caborca

CABORCA(GH)

Por problemas en la fosa séptica en la Escuela Primaria General del ejido El Diamante, los padres de familia tomaron ayer las instalaciones.



"Exigimos una pronta respuesta por parte de las autoridades sobre el problema con la fosa en la escuela de nuestros hijos; no fosa, no clases", se aprecia en una de las pancartas colocadas a la entrada de la institución.



Los molestos padres de familia demandan la atención e intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues requieren la construcción de una fosa.



Sin respuesta de la SEC



Vía telefónica y mensajería se intentó contactar a Herminia Turnbull Enciso, coordinadora regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), pero no fue posible su localización.



De igual forma a Luis Alberto Cáñez Lizárraga, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, para conocer si las autoridades de Salud tiene conocimiento de este hecho relacionado con la falta de una fosa séptica, pero no se le encontró.