Decomisan 70 botes espuma en Agua Prieta

AGUA PRIETA(GH)

Debido a que este tipo de depósitos son inflamables y representan un riesgo para quienes los usan, un total de 70 botes espuma que estaban a la venta fueron decomisados en la Plaza Plan de Agua Prieta esta semana.



Aarón Menchaca López, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, señaló que el decomiso se realizó el pasado viernes en los puestos ubicados en la Plaza Plan de Agua Prieta debido a las Fiestas Patrias.



Luis Rendón Quijada, comandante de Bomberos, abundó que este tipo de productos al momento de tener contacto con el fuego hacen un fogonazo que es muy peligroso.



"Puede provocar un flamazo que puede sufrir accidentes de quemaduras en la cara, en los brazos, entonces les hacemos una invitación para que no jueguen y no compren ese tipo de artículos", señaló.



Es importante que los padres de familia lean la información que se exhibe en las etiquetas de estos productos y conozcan los riesgos a los que se exponen los menores de edad al utilizarlos.



"Si entra en los ojos o la boca también el químico que está usado es malo, es dañino para la salud, entonces traten las madres de que sus hijos no jueguen con ese tipo de artefactos", recomendó Rendón Quijada.



También el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil exhortó a los padres de familia a no permitir que sus hijos utilicen los botes espuma.