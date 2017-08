Aguapretense tiene colección de botellas recicladas

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Desde que tenía 5 años Martha Lorena Rascón Coronado aprendió a reutilizar materiales y aunque fue algo que disfrutó enormemente durante su niñez, nunca imaginó que el reciclaje se convertiría en parte de su vida.



"Desde niña mi mamá me inculcaba, me compraba artículos, cosas que yo pudiera reciclar, esto de las botellas, lo empecé puedo decir hace siete años en interés de reciclar botellas, porque antes era otro tipo de cosas", expuso.



Su interés por las botellas surgió de las visitas que realizaba a diferentes casas en las que coleccionaban las botellas que se bebían como si fueran trofeos, lo que la llevó a considerar la posibilidad de reciclarlas.



"Una vez en una casa en la que tenía confianza pensé: ‘No son trofeos esto’ y las pedí que me las regalaran y empecé a hacer este material primero", recordó.



El material al que se refiere Martha es un tipo de cemento que perfeccionó, con el cual cubre las botellas para pintarlas, pero es un material especial que asegura la durabilidad de la pintura, a diferencia del yeso.



"A esta botella no le va a llegar la humedad, tú la puedes tener hasta en un baño, no se te va a despintar, la puedes lavar, yo las lavo a veces, o las puedo limpiar con agua y no se te va a despintar, a la botella no le va a pasar nada", explicó.



También cubre las botellas con hilo, pero esto lo comenzó hace aproximadamente un año, tras la invitación de autoridades locales.



Las botellas están perfectamente lavadas y desinfectadas, expresó la aguapretense en su hogar.