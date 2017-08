Rampa de Kino se debe modificar con recursos federales: Neblina

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por tratarse de una obra mal construida, la rampa para embarcaciones de Bahía de Kino debería ser modificada con recursos del Gobierno federal y no con aportación de los residentes de la zona, aseguró el diputado federal por el PAN, Javier Neblina Vega.



El representante del Estado de Sonora en la Cámara de Diputados señaló que los pescadores pueden denunciar a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) por la mala realización de la obra, aunque la resolución pudiera tardar varios meses.



Indicó que si los residentes del lugar tiene la necesidad de utilizar la rampa para desarrollar actividades de pesca o turismo y cuentan con disponibilidad económica, se les debe permitir hacer la ampliación a la brevedad, siempre y cuando cumplan con las especificaciones ambientales.



"Lo ideal sería exigirle a Conapesca que vuelva a construir la rampa pero sería muy tardado, yo creo que si a los residentes de la zona les urge la obra y pueden apoyar con recursos pues se les debe permitir hacer la modificación que se requiere", expuso el diputado federal del PAN.



En agosto de 2014 la rampa para embarcaciones de Bahía de Kino quedó destruida tras el paso de la tormenta tropical "Odile" y en mayo del año en curso la compañía veracruzana R2 Gerencia de Proyectos inició la reconstrucción bajo las especificaciones de Conapesca y con recursos del Fondo de Desastes Naturales (Foden).



Queda mal



A principios de julio se entregó la rampa y los pescadores locales, habitantes y turistas que botan sus yates y pangas, señalaron que no quedó bien construida tras argumentar que no les permite tirar sus barcas al agua sin que resulten con daños.



Al finalizar la construcción las personas que se dedican a la pesca en Kino comentaron que nunca se les avisó o pidió alguna opinión sobre las especificaciones que ellos requerían para la rampa, ni de parte de la Conapesca, ni del encargado de la obra.



Luego de estos señalamientos el pasado lunes el subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Marco Antonio Ross Guerrero, aseguró que en un lapso de 10 días iniciará la modificación de la rampa.