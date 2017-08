CABORCA, Sonora(GH)

Herman Paredes, originario de Huatabampo ha recorrido en bicicleta, a la que llama "biciburra", más de 14 mil kilómetros de distancia luego de cruzar por ocho países.



El ciclista ayer en la tarde se encontraba en la Y Griega, como a 120 kilómetros de distancia al Sureste de Puerto Peñasco, comunicó a sus amigos y seguidores en su página de facebook.



"Empecé a las tres de la mañana, de Los últimos dos días, a los 60 kilómetros ya había, muchos lugares para descansar", expresó.



"El viento no estaba muy fuerte así que la mañana me rindió, a las 11 de la mañana, ya habia hecho 80 kilómetros.



Herman Paredes manifestó que el calor empezó a ser de las suyas, por lo que hizo un descanso de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde.



"Ya con el calor más agradable y el viento mas lento decidí empezar, llegando a la Y Griega comí a las 8 de la noche", apuntó.



Mucha gente se para a darle un saludo y ánimos, además de gente que le ha regalado tamales tatemados, lo cual agradeció, señaló en su página de facebook De Alaska a Argentina en Bicicleta.



El ciclista asegura que en diferentes ciudades del Estado de Sonora, la gente se ha detenido hasta para comprarle un taco.



"Esta señora me vio, fue a comprarme un taco y se devolvió, todos son super amables mil gracias", escribió en su página de facebook, donde tiene decenas de seguidores que están al tanto de su viaje.