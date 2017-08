Sólo 60% de caborquenses cuenta con servicio de salud

CABORCA, Sonora(GH)

Únicamente el 60% de la población de los caborquenses tienen "derechohabiencia" a algún servicio de salud, según datos proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria Número dos.



Para este cálculo, según la institución de salud y en base al Inegi, se considera que Caborca tiene aproximadamente 94 mil habitantes, por lo que más de 37 mil 600 personas no tienen derecho a alguno de estos servicios.



Explicaron que la derechohabiencia consiste en las personas que están inscritas y tienen derecho a usar los servicios de salud como el IMSS, Issste y otros que brindan instituciones como Pemex y Sedena por ejemplo.



Gran parte del 40% de la población que no es derechohabiente de ninguna de las pasadas instituciones de salud han encontrado una salida en el seguro popular, de acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria Número dos.



Este nuevo programa ha sido de gran ayuda para ese amplio porcentaje de la ciudadanía que no podía acudir al IMSS o al Issste por ejemplo, consideraron, pues les brinda amplía protección en servicios de salud contra muchas enfermedades.



En la información brindada por la Jurisdicción Sanitaria Número dos se enumera que en Caborca existen dos hospitales generales, uno del IMSS, un centro de salud urbano y un modulo de atención de primer nivel, una unidad del IMSS y otra del Issste.



Además hay tres centros de salud rurales, 10 casas de salud en el área rural, 111 hogares saludables que son aliados del centro de salud, se añadió, un CAPA para personas con adicciones.



Además otro para personas con enfermedades crónicas y dos equipos itinerantes que acuden al área rural.