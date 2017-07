Padres aplauden reapertura del Delfinario Sonora

Hermosillo(GH)

Padres de familia de niños con algún tipo de discapacidad o trastorno del desarrollo reconocieron el esfuerzo y trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para rescatar y poner en servicio el Delfinario Sonora.



En entrevista, los papás coincidieron que las delfinoratepias que ahí se imparten son de gran utilidad y beneficio para sus hijos, quienes en la primera etapa del Delfinario avanzaron de forma considerable.



En la administración anterior este lugar cerró por la muerte de sus mamíferos marinos y falta de mantenimiento, pero hoy, gracias al rescate y remodelación por parte de la gobernadora Pavlovich, reabrió sus puertas.



Los delfines "Europa, Tana, Mauricio y Risho", dos machos y dos hembras de la especie "nariz de botella", que el 6 de junio arribaron al Delfinario, están listos para brindar delfinoterapia a los niños sonorenses e incluso de otras entidades del País.



Bertha Julia Mendoza Ochoa e Irma Barrera, madres de niños con Síndrome de West y Parálisis Cerebral Infantil (PCI), respectivamente, tienen la esperanza de que sus pequeños retomen las delfinoterapias.



Las señoras afirmaron que la mejoría de sus hijos, la primera vez que acudieron a una sesión fue notoria e inmediata, los menores regularmente inquietos se mostraron tranquilos, seguros, sonrientes y tolerantes.



Nicole Soto Mendoza, a quien a los cinco meses se le diagnosticó Síndrome de West y presenta retraso sicomotor y crisis convulsivas, fue una de las niñas que se benefició con las primeras delfinoterapias.



Su mamá, Bertha Julia Mendoza Ochoa, manifestó que su hija carecía de movilidad motora, sufría de convulsiones de manera constante y socialmente era aislada, pero la delfinoterapia mejoró su calidad de vida.



"Un dato muy curioso que noté mucho en ella en la segunda terapia, es que me volteaba a ver a los ojos, no lo hacía, y para mí eso fue muy hermoso; es muy buena la terapia con delfines para los niños como Nicole, les estimula mucho, es muy buena terapia para ella", enfatizó.



Irma Barrera, madre de Jesús Enrique Valencia, quien tiene PCI, aseguró que su hijo, quien no tenía movilidad en sus caderas ni piernas, logró, luego de sus constantes sesiones, caminar.



Así como ellas, muchas son las madres que se muestran complacidas con la reapertura del Delfinario Sonora, esta terapia alternativa, afirman, sin duda alguna mejora la calidad de vida de sus hijos, las expectativas y bienestar de sus familiares.