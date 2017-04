2003: Capturan a Saddam en Iraq

(GH)

Acorralado, en un pozo, cerca de uno de sus palacios suntuosos, Saddam Hussein, fatigado y harapiento, fue capturado por tropas estadounidenses.



El ex Presidente de Iraq, tras la detención a las 20:30 horas del sábado 13 de diciembre en Iraq (a las 03:30 horas del domingo en Hermosillo, fue exhibido por la televisión en todo el mundo, en un final humillante para un dictador poderoso.



"Los soldados estadounidenses tuvieron que usar palas para desenterrarlo", explicó Entifad Qanbar, portavoz de Ahmad Chalabi, un miembro del Consejo de Gobierno.



Saddam fue capturado en un "nido de araña" en una vivienda en Adwar, población situada a 16 kilómetros de Tikrit, dijo el teniente general Ricardo Sánchez, jefe de las tropas de Estados Unidos en Iraq.



El agujero tenía dos metros de profundidad y espacio suficiente para que Saddam pudiera acostarse, fuese cubierto con ladrillos y tierra, y provisto con un respiradero a fin de permanecer largos periodos en el interior.



El hombre, que libró dos guerras contra Estados Unidos y sus aliados, estaba armado sólo con su pistola cuando lo hallaron en su guarida subterránea, pero no se resistió, dijeron fuentes militares estadounidenses.



"El ex dictador de Iraq enfrentará la justicia que negó a millones de personas", declaró en Washington el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.



"En la historia de Iraq", expresó, "ha concluido una era sombría y dolorosa. Un día de esperanza ha llegado".