Cumplen última voluntad de Tony Flores

GUAYMAS, SONORA (GH)()

"Al golpe de remo se agitan las olas…", tristes notas del tema "La Barca de Guaymas" interpretada por un mariachi, sirvieron de fondo para dar el último adiós a Tony Flores.



Sobre un barco fondeado frente al remolcador estaban Sheyla y Karen Flores, las dos hijas de Tony, su nieto Mateo, Rosa, su hermana, entre otros familiares y amigos.



Leo Apodaca, ahijado artístico del comediante, no podía faltar entre quienes acudieron a la emotiva ceremonia en la cual se cumplió el último deseo de Flores: El eterno descanso en su querido Guaymas.



Antes, a las 10:00 horas, durante la celebración de la Misa Pascual en el Templo de San Fernando de este puerto, una fotode Tony Flores, ofrendas florales y sus cenizas estaban frente al altar.



Varias pangas, unas de ellas llevando a fotógrafos de diferentes medios de comunicación, rodearon al remolcador anclado a unos 500 metros del área donde desembarcan los cruceros que arriban al puerto.



A las 12:00 horas en punto y mientras se escuchaba el "Ave María", grabado por Tony Flores y que diariamente a las 12 horas se trasmite por una estación radiofónica del Puerto, inició la ceremonia.



Además de las pangas que rodeaban el remolcador del puerto, en otro barco un mariachi a bordo interpretaba "Las Golondrinas".



Luego que el mariachi empezó a tocar "La Barca de Guaymas", Sheyla y Karen, así como Mateo de apenas 5 años de edad y Rosita la hermana de Tony, empezaron a esparcir las cenizas sobre el mar de la bahía cumpliendo así la última voluntad del comediante fallecido el pasado 5 de marzo.



La ceremonia duró aproximadamente 15 minutos durante los cuales el mariachi siguió interpretando temas destacando "Amor eterno", entre otros más que fueron aplaudidos por las hijas de Tony quienes con lágrimas en los ojos agradecieron a quienes pudieron acompañarlos en esa corta, pero muy emotiva ceremonia.



Mateo, hijo de Sheyla y Joaquín Cosio a quien se conoce también como "El Cochi Loco" por su personaje en una película, dijo que estaba triste al no poder ver a su abuelo.



"Sí lo extraño mucho", expresó Mateo quien después sólo acertó a decir que su abuelo, Tony Flores, lo quería desde la Tierra a la Luna.



Joaquín Cosio, yerno de Tony Flores no pudo asistir a la ceremonia con todo y que se encontraba en Sonora filmando una película por los rumbos de Caborca.