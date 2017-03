Pide a productores reportar robo de ganado

Navojoa(GH)

La falta de denuncias por robo de ganado en el Sur de Sonora ha provocado que el problema no se resuelva aseveró el presidente de la Asociación Ganadera Local General de Navojoa, Armando Murrieta Moroyoqui.



Indicó que cada mes se presentan en promedio cuatro desapariciones de ganado, los cuales no son denunciados ante el Ministerio Publico.



"A veces el ganado desaparece o se muere y el ganadero no está atento, no todas las desapariciones son por robo", agregó, "pero es difícil llevar una estadística porque la gente no denuncia".



El comisario de la comunidad de Camoa, Andrés Cárdenas Espinosa, reconoció que falta cultura de la denuncia, ya que en la localidad que representa, las personas prefieren perder sus animales por temor a represarías.



"Los ganaderos deben reportarlo, no ha habido denuncias pero sí existen robos de caballos", abundó, "no denuncian por temor a represarías o tal vez las autoridades no les hacen caso".



Dijo que entre los mismos habitantes se comentan sobre la desaparición del ganado, sobre todo de caballos el cual se vuelve más frecuente.