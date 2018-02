Antonio Astiazarán deja el PRI; desata críticas y apoyo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La renuncia de Antonio Astiazarán al PRI después de 30 años de militancia provocó reacciones en el medio político de Sonora; los priistas dicen que no confunden la oportunidad con el capricho; Morena critica al tricolor por falta de democracia, MC y PRD destacan trayectoria del guaymense y advierten que afecta al PRI.



A través de un video el dirigente del PRI, Gilberto Gutiérrez, lamentó la renuncia de Antonio Astiazarán al partido por situaciones que consideró como un capricho.



Refirió que la unidad dentro del tricolor siempre ha brindado oportunidades a sus militantes, como las candidaturas que le otorgó al hoy exmilitantes priista para la alcaldía de Guaymas y para diputaciones locales y federales.



En una carta dirigida al presidente nacional del PRI, el ex alcalde de Guaymas y ex diputado federal le dijo a Enrique Ochoa Reza que la dirigencia nacional que encabeza dista mucho de apegarse a los valores de democracia y justicia social, que dieron origen e identidad al partido."Ustedes confunden ser el partido en el Gobierno con ser el Gobierno", refiriéndose al PRI.



En la misiva expone lo que ocurrió en el proceso interno para elegir a los candidatos al Senado y en donde participó, pero afirma que bajo pretextos infantiles e incrédulos se le negó la oportunidad de participar.



"Me voy del PRI sin rencores ni obsesiones, con el mismo optimismo con el que me afilié en 1986. Con la riqueza de contar con grandes amigas y amigos correligionarios, con quienes comparto ideales y aspiraciones, por un México más próspero y justo. Con la frente en alto, y en congruencia con mis propias convicciones, seguiré impulsando la transformación de México, ahora como ciudadano", finaliza la carta de renuncia.