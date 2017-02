Divide a vecinos invasión de terrenos en colonia

NAVOJOA, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia 23 de Abril se encuentran divididos por un conflicto territorial, situación que impide que los servicios básicos lleguen a esa colonia.



Beatriz Borbón Enríquez, habitante del lugar, explicó que el problema inició porque alrededor de quince personas invadieron los solares que fueron destinados para áreas verdes.



Además estas personas no quieren tramitar una carta de posesión que piden las autoridades, como condición para llevar los servicios básicos, señaló.



"Tengo cuatro años viviendo aquí, no se me hace justo que por gente que tiene poco que llegó no nos dejen avanzar", expresó, "hemos sufrido calores, moscos, fuertes aires que se llevan los techos de las casas y porque está gente no se quiere salir no nos dejan avanzar".



Celia Padilla, quien se instaló en "las áreas verdes" aseveró que se ganaron el lugar pues llegaron cuando la colonia era un terreno baldío y lleno de maleza.



El problema provocó que ayer el grupo de personas saliera de sus casas en la colonia 23 de abril para discutir la situación, sin haber llegado a ningún acuerdo.



Ana Luz Aguilar, síndico procurador de Navojoa, dijo que su dependencia se ofrece a asesorar a los colonos y canalizarlos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que es la autoridad competente.