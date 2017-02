Viven pescadores la peor crisis en años

Huatabampo(GH)

La escasez de producto del mar y la alerta de no consumir moluscos afectaron a pescadores de Yavaros, quienes viven la peor crisis en años.



Rafael Satín Ruiz, quien comercializa productos del mar desde hace 35 años, señaló que el tiempo que duró la alerta de no consumir moluscos, perdió alrededor de 8 mil pesos.



"La situación en Yavaros es crítica, no hay mucho producto por ese lado estamos ahorcados económicamente", clamó, "y hemos resentido porque durante ese tiempo dejamos de trabajar".



Agregó que los pequeños pescadores ya no obtienen el producto como hace décadas, ya que actualmente sacan en promedio 50 kilos de pescado o jaiba.



"Pescamos pargo, tiburón, jaiba, conchas y es con lo que nosotros trabajamos pero si no hay turistas pues no vendemos", abundó, "y cuando dieron la alerta pues los turistas no vinieron".



Si la situación sigue igual, dijo, buscará otra forma de generar ingresos ya que la pesca y la venta de mariscos no le ha sido tan redituable.



"Estamos viviendo una de las peores crisis pero seguimos adelante, no queda de otra tenemos que sacar adelante a la familia", expresó.