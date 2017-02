Ve alcalde de Naco positiva la instalación de valla fronteriza

Naco(GH)

La valla fronteriza entre las ciudades de Naco Sonora y Arizona, hecha de láminas, será reemplazada por un cerco más estético que además de permitir la visibilidad entre ambas ciudades, evitará inundaciones en el lado mexicano.



Cada temporada de lluvia las viviendas de la calle Internacional, ubicada en la franja fronteriza del lado mexicano, tienen afectaciones porque el agua de Naco, Sonora no tiene salida, precisamente por las láminas del muro.



A finales del 2016 el alcalde de Naco, Sonora, José Lorenzo Villegas Vázquez, fue informado por autoridades estadounidenses que las láminas se reemplazarían por un material semejante al utilizado en la frontera entre Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora.



"Yo no sé la verdad las especificaciones, ellos lo que me hicieron saber nada más que lo iban a cambiar por un muro más estético, esa fue la palabra.



"Y sobre todo con todas las adecuaciones para que no hubiera problemas con la cuestión de inundaciones y todo eso, entonces ese es el detalle, ya empezaron los trabajos efectivamente", expresó.



El reemplazo de la valla fronteriza de Naco no tiene relación con el muro que anunció el presidente de Estados Unidos Donald Trump, afirmó Villegas Vázquez, ya que será como los que hay actualmente en otras fronteras.



Este cambio beneficiará a las aproximadamente 50 familias que viven en la franja fronteriza entre Arizona y Sonora, afirmó, ya que con esta medida esperan que no haya más inundaciones.



El alcalde abundó que es importante retener el agua de México, pero los costos para ello fluctúan entre los 30 y 40 millones de pesos, por lo que se ha determinado invertir en otras prioridades como lo son la pavimentación y desarrollo.



"No podemos meter esos millones de pesos para darle cauce al agua de esos represos y no tenemos Naco todavía, por ejemplo en un 80% de pavimentación", expresó.



Los trabajos para reemplazar la valla fronteriza comenzaron en enero y según información de autoridades estadounidenses esperan que se concluyan en junio de este año.