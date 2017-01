Agricultores cambian auto por moto ante gasolinazo en el Sur

Navojoa, Sonora(GH)

Por el gasolinazo, los productores agrícolas cambiaron los vehículos grandes por motocicletas para repartir sus productos y así poder mantener el precio de la fruta y la verdura.



Juan Ramón Gutiérrez Padilla, productor de hortalizas, manifestó que tuvo que hacer el ajuste para no aumentar el precio, pese a que en motocicleta corre más riesgo de sufrir accidentes.



"Antes usaba una camioneta grande y tenía que echar 150 pesos de gasolina al día, pero ahora con la moto ponemos 50 ó a veces 60 pesos", explicó, "con eso repartimos en el Mercado Municipal, fruterías y Mercado de Abastos".



Agregó que así como él, otros productores agrícolas han hecho el esfuerzo de mantener los precios del producto, ya que de lo contrario corren el peligro de perder clientes.



Hasta en carreta



Marco Corral Martínez, quien se dedica a distribuir frutas y verduras desde la comunidad de El Récodo en la Comisaría de San Ignacio, hasta el Centro de Navojoa ha considerado hacerlo en una carreta.



"La estamos repartiendo en moto, antes se hacía en camioneta pero la gasolina ya no rinde igual, está más cara", abundó, "pues una carreta no usa gasolina, podemos cargar más cajas y es más fácil para nosotros".



Se manifiestan en Nogales



En Nogales, un grupo de manifestantes contra el gasolinazo bloqueó las puertas del Ayuntamiento Municipal para evitar que se realizaran pagos de impuestos y anunciaron que seguirán las protestas.



El cierre inició alrededor de las 11:00 horas y aunqaue evitaron cualquier tipo de pago en Tesorería Municipal, sí permitieron el paso a personas que realizarían trámites.



Buscan amparo por tomas en caseta

Por Yesicka Ojeda



Guaymas.- Los manifestantes del movimiento No al Gasolinazo de Guaymas buscan ampararse contra el Gobierno federal para mantener el libre paso de la caseta de cobro de Guaymas, como lo hicieron por seis días consecutivos la semana pasada.



Luego de ser amedrentados los ciudadanos que tomaron la caseta de cobro, decidieron buscar apoyo legal para seguir con la lucha por el incremento del diesel y la gasolina.



Sol López, una de las manifestantes, abundó que dado a que algunas personas que estuvieron acompañándolos el primer día de lucha les indicaron que ya había denuncia formal en su contra en el Ministerio Público de la Federación, decidieron asesorarse.



"Han estado diciendo que ya se interpuso una demanda para desalojarnos", agregó, "la gente tiene miedo de seguir en la lucha por eso primero queremos ver si procede".