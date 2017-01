Se lleva compromisos secretario Narro Robles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el compromiso de revisar el tema de infraestructura, sobre todo del Hospital General del Estado, concluyó su visita a Sonora el secretario de Salud federal, José Narro Robles."Hemos estado platicando y me llevo compromisos para revisar algunos de los temas que tienen que ver con infraestructura, la señora Gobernadora antes de pasar a la reunión me ha planteado el tema del Hospital General de Hermosillo."Me he comprometido a que conjuntamente con el señor secretario de Salud del Estado revisaremos las posibilidades de hacer algo en esta dirección, se trata de un hospital que tiene varias décadas, siete u ocho décadas de haber sido construido y me llevo el compromiso de ver la posibilidad de que tengamos algún desarrollo en esa dirección", mencionó.El compromiso es de trabajar juntos, Federación y Estado, con la valoración del Hospital General del Estado y revisar cómo se puede fortalecer la red de servicios para la población en general y en particular para la población que tiene el Seguro Popular, informó.El fin es asegurar que los recursos se destinen a la salud y se dirijan exactamente a la salud de la población."No estamos pasando un momento en las finanzas públicas boyantes y por eso tenemos que trabajar todavía con más cuidado, con más atención, con más transparencia y rindiendo cuentas de cuál es la aplicación de los recursos."Veremos y platicaremos con el señor secretario sobre estas necesidades y lo que sí les puedo garantizar es que absolutamente todos los recursos que están destinados para Sonora llegarán y tendrán", aseveró.Con la entrega de mil 360 paquetes de material didáctico a igual número de maestros de educación física de nivel preescolar, primaria, secundaria y educación especial, iniciaron las actividades del secretario de Salud, José Narro Robles, y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.Posteriormente instalaron y tomaron protesta a los integrantes de la Red Sonorense de Municipios por la Salud (RSMS)."Necesitamos hacer un frente en común muy fuerte junto a ustedes para eliminar el tema de las adicciones, bajar los índices de embarazo en la adolescencia, acabar con el tema a través de la salud; de la desigualdad social y sobre todo ir a ese núcleo tan importante, a la familia", expresó la Gobernadora.Desde el inicio de su administración se rehabilitaron 65 centros de salud y hospitales, y que ya se recuperó una gran parte de los servicios de salud que los sonorenses requieren.Destacó que los tres niveles de Gobierno deben de hacer una gran alianza por la salud de la gente; además felicitó el trabajo de la Gobernadora, ya que con unidad con los municipios ha logrado que los servicios de salud en la entidad ofrezcan servicio digno y de calidad.Ambos atestiguaron la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Salud de Sonora, la Coesprisson,la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el Acompañamiento Preventivo a Verificaciones Sanitarias, con el cual buscan trabajar con legalidad, transparencia ética y cero tolerancia a la corrupción.Para el resguardo seguro y distribución de las vacunas, con una inversión de más de 11 millones de pesos entre infraestructura, equipamiento y servicios integrales, se inauguró ayer el Centro Estatal de Vacunas del Estado de Sonora.La gobernadora Claudia Pavlovich destacó que el objetivo de tener el centro y poder tener las vacunas para que lleguen a cada rincón, a los lugares donde más se requieren.José Narro Robles, secretario de Salud en el País, puso como ejemplo a Sonora, ya que el Centro Estatal de Vacunas es un programa de prevención.Afirmó que en cuatro años de trabajo, en todo México, se han invertido cerca de 25 mil millones de pesos en vacunas“Nuestro País tiene una gran experiencia en vacunas”, señaló, “nuestro País ha logrado erradicar, cuando se puede, eliminar cuando así debe de ser y por lo menos controlar a muchas enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna”.