¿Tarjetas de crédito? Sí, con responsabilidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una tarjeta de crédito puede ser un arma de doble filo, si no sabe utilizarla: Por un lado le permitirá adquirir bienes sin afectar su bolsillo en el presente, pero un mal uso podría hacerlo pagar hasta tres veces más por lo que adquirió.¿Es bueno o malo contar con una tarjeta de crédito?, los expertos señalan que si paga a tiempo y no gasta más de su ingreso mensual, este instrumento financiero puede ayudarle a sufragar gastos inesperados, por ejemplo, en una enfermedad repentina.Una tarjeta es un medio de pago. Un banco la concede a un cliente, quien firma un contrato para obtener una línea de crédito revolvente por un importe denominado límite de crédito que la institución bancaria calcula basada en varios factores.Una variante de éstas son las tarjetas de crédito comercial, que otorgan las tiendas de autoservicio y departamentales, operan casi igual que las bancarias: Se otorga un monto de crédito y se paga un determinado interés por ese monto."Es un buen instrumento, si se sabe administrar, porque uno tiene la oportunidad de administrar el dinero por 40 a 45 días, dependiendo de las condiciones del crédito, entonces es una forma de estirar tu dinero", explicó Blanca Alicia Rosas López, subdelegada de la Condusef en Sonora.Las malas experiencias que una parte de la población que utiliza tarjetas tienen con éstas, indicó, se debe a que no las usan de manera adecuada, o les falta educación financiera."La gente debe informarse y conocer a qué tienen derecho, qué hacer, qué no hacer, es una cuestión de educación financiera, los que tienen miedo es porque no son responsables con sus pagos o carecen de este tipo de educación", consideró.Una tarjeta de crédito es responsabilidad del cliente aún en caso de robo o extravío, por lo que recomendó adquirir un seguro que ofrece la misma institución bancaria que protege hasta dos eventos por año de este tipo, con montos de entre 30 y 45 mil pesos."Se deben realizar pagos oportunos y responsables, si se paga sólo el mínimo que señala el estado de cuenta, se va a volver un crédito impagable o pasará mucho tiempo para que se liquide, entonces hay que hacerlos oportunos y superior al mínimo requerido", añadió.No aceptar un incremento al saldo límite, fue otro de los exhortos, ya que al tener un límite más alto de crédito la persona tendrá más recursos para gastar, que se volverán una "tentación" y eso llevará a que su deuda se incremente."También hay que hacer el hábito de revisar cada mes el estado de cuenta que envía el banco", citó, "hay que revisar detalladamente todas las operaciones. El usuario tiene 90 días para poder reclamar en caso de que haya cargos desconocidos o compras dobles u otros errores".Para utilizar bien su tarjeta de crédito, conozca primero los siguientes conceptos:: Es la fecha de inicio y fin que comprende el ciclo en el cual se puede utilizar la tarjeta para hacer compras, generalmente es de un mes.: Es el día del mes en que termina un periodo e inicia otro de registro de lo que gastas al utilizar tu tarjeta.: Es el último día en que puedes realizar el pago mensual, que generalmente son 20 días naturales a partir de la fecha de corte.: Es el monto mínimo a pagar a la institución bancaria para no caer en morosidad, pero le genera al usuario el pago de intereses mayores.: Es un monto mínimo que se debe liquidar puntualmente y evitar así el pago de intereses. Es un poco mayor que el pago mínimo.: Generalmente los realizan familiares que realizan compras electrónicas. El sector de población de la tercera edad es de los más afectados.: Si cae en manos de personas que requieren dinero, pueden aparecer cargos no reconocidos, por lo que se deben revisar con lupa los estados de cuenta.: Aunque la práctica ha disminuido, se siguen presentando casos donde la tarjeta resulta “cargada” con compras no autorizadas por el titular.: En un comercio un cajero no realiza bien la operación y le dice “No pasó su tarjeta, la pasaré de nuevo”, pero sí se registró, se hace en un segundo intento y al final aparece un cargo doble.: Usted hace una devolución en un comercio por alguna razón y le aseguran que reembolsarán el dinero a su tarjeta, pero la devolución no se opera.: El comercio no registra durante su compra la transacción comercial como una promoción y le aplican cargos normales.Fuente: Condusef/Brújula de Compra Profeco