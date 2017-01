Discuten presidente de CEDH y abogado de Gisela Peraza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de que no se presentara para su comparecencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez Ramírez expuso que el citatorio se dio a destiempo y material y jurídicamente fue imposible cumplir.



El citatorio no especificaba el motivo de la comparecencia y sólo se indicaba que de no asistir irían por la fuerza pública, además que llegó a solamente 17 horas para comparecer.



"No decía para qué se nos citaba, por ello nosotros interpusimos un amparo para combatir la ilegalidad de ese citatorio, por redes me enteré que era el caso de Gisela Peraza, y por eso nos amparamos en contra de la Procuraduría para combatir esos citatorios que a todas luces en nada abona a la civilidad y es violatorio de derechos humanos", refirió.



La comparecencia se tenía que realizar el pasado miércoles 11 de enero en la Procuraduría General de Justicia del Estado.



LA SOLITUD DE ABOGADO



El abogado de Gisela Peraza, Juan Antonio Ortega en donde mencionó que él pidió que Ramírez Ramírez fuera a declarar en calidad de testigo pues él mismo vio cómo se encontraba la ofendida, esposada de pies y manos, así como golpeada y jamás lo señaló como un caso de violación a los derechos humanos.



"Pues como siempre tratan de burlar la acción de la justicia, esta persona malamente como presidente de Derechos Humanos porque cuando menos en lo que Gisela fue la mayor arbitrariedad del mundo no tiene nada que ver con la función que debe de desarrollar un presiente".



"Ellos vieron a Gisela esposada de pies y manos, la vieron golpeada, las fotografías que teníamos de las piernas golpeadas las desaparecieron, él también cuando pasaron a disposición a Gisela a la peni, que la mandaron golpear ni siquiera quiso recibir a la familia", mencionó.



NIEGA ACUSACIÓN



Ante dicha acusación, Ramírez Ramírez dijo que esas acusaciones eran falsas y el abogado incurre en una responsabilidad penal y falsedad de declaraciones, pues se tiene todo documentado y Gisela Peraza no se dejó practicar los exámenes necesarios para determinar si hubo violación y torturada y en ese inter se presentó la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos quienes atrajeron el caso.



"Sólo duramos tres meses con la investigación y luego fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes presentaron una recomendación del caso en donde determinan que no hubo tortura en el caso de Gisela y no hizo referencia a omisiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos".



"Pero sí recomendó que se le iniciara un procedimiento penal a algunos elementos de la PEI lo cual hasta el día de hoy no se ha hecho", manifestó.