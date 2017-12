Mal tiempo no deja trabajar a barcos

GUAYMAS(GH)

Por el mal tiempo que ha prevalecido en la bahía y altamar, los barcos y pangas no han trabajado al 100% en los últimos días y a eso se suma la escasez del camarón en algunas zonas de Sonora.



Manuela Ojeda Amador, líder cooperativista, informó que la marejada que está presente en las costas locales impide a los pescadores ribereños salir a la captura de camarón o escama, lo que retrasa la actividad de los productores y la economía de los pescadores.



Subrayó que este año, los hombres de mar han tenido mejores capturas de "oro rosado" y de diferentes tipos de peces, pero debido a los aumentos que han tenido en gasolina y otros insumos que realizan para el avituallamiento, las ganancias son similares.



"Los pangueros son los más afectados con el mal tiempo, los barcos aguantan un poco más el viento y las olas porque son más grandes, pero los ribereños con una marejada tienen que dejar de trabajar por seguridad de los tripulantes", señaló.



En altamar, dijo, el camarón escaseó en zonas cercanas a Guaymas, principalmente en las ubicadas hacia el Norte, donde decenas de barcos estuvieron trabajando en las últimas semanas al registrar capturas de 40 a 80 kilos por lance.



"La mayoría de los barcos y pangas van a parar actividades del 24 en adelante para celebrar las fiestas decembrinas, y aún no se sabe si van a continuar trabajando en enero, porque ya no contarán con subsidio de diesel marino ni gasolina", externó.



Ojeda Amador aseguró que los pescadores tanto de ribera como los de altamar, hoy día acatan de una forma más rigorosa las instrucciones y ordenamientos que emiten las autoridades marítimas para prevenir accidentes.



Cierran puerto por fuertes vientos



El puerto de Guaymas fue cerrado a la navegación de embarcaciones de hasta 500 toneladas, que incluye barcos pesqueros, pangas, yates, veleros y otros, por los vientos de 60 a 70 kilómetros que se registrarán en el Golfo de California.



La Capitanía de Puerto, informó a los productores pesqueros y cuerpos de auxilio locales, sobre esta medida, que fue efectiva desde las 16:00 horas, para que estuvieran pendiente del desarrollo del clima.



Recomendó extremar precauciones a los tripulantes de las embarcaciones en general que naveguen por las costas de Sonora y los exhortó a atender las recomendaciones que emitirán sobre las restricciones de navegación.



Señaló que de acuerdo a los pronósticos, durante el fin de semanase esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora a lo largo del Mar de Cortés y oleaje alto, que podría provocar marejada.



La Unidad Municipal de Protección Civil explicó que los sistemas meteorológicos que se estarán presentando en las siguientes horasmantendrán un ambiente de frío a muy frío sobre las regiones, Norte, Centro, Noroeste, Noreste y Oriente de la entidad.



Agregó que, de acuerdo a la información de los Servicios Meteorológicos de México y Estados Unidos, la segunda tormenta invernal, reforzada por el frente frío número 16 y el vórtice de núcleo frío secundario que dará paso a la tercera tormenta invernal, es lo que ocasionará estas condiciones climatológicas.



Piden extremar precaución por otra tormenta invernal



A los habitantes de Guaymas y Empalme exhortaron las unidades municipales de Protección Civil a extremar precauciones por las condiciones ventosas y el ambiente frío que prevalecerá en la región en las siguientes horas.



El ingreso de la segunda tormenta invernal y el frente frío número 16, se indicó, ocasionarán vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora y temperaturas bajas, principalmente en las mañanas y durante la noche.



Recomendaron permanecer informados sobre las condiciones meteorológicas dominantes, tener disponible ropa abrigadora, cobertores o cobijas y combustibles suficientes.



La segunda tormenta invernal, informaron, se ubica sobre el Noroeste del País e interactúa con la fuerte entrada de humedad que genera la corriente en chorro subtropical, mientras que el frente frío se extiende desde la Península de Florida hasta Tamaulipas y avanza al Sureste.