Difieren diputados sobre aprobación de Ley de Seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Opiniones divididas generó entre diputados locales la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ayer aprobó el Senado de la República y luego la Cámara de Diputados.



Moisés Gómez Reyna, legislador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la nueva legislación que autoriza la presencia de las Fuerzas Armadas en los municipios y faculta a los elementos como primero respondientes, carece de tacto y sentido social en materia de defensa de los Derechos Humanos.



"A mí me parece que se debió haber consultado más la opinión de los expertos, creo que adolece de elementos que tienen que ver con el respeto a los Derechos Humanos y que no reconoce la asimetría del avance y profesionalización de los cuerpos policiacas en los estados y los municipios", expuso el diputado blanquiazul.



DESTACA NORMATIVA



Por tratarse de una Ley que busca garantizar mayor seguridad para los mexicanos, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Palafox Celaya, destacó la regulación normativa que tendrá esta legislación en las actividades de las Fuerzas Armadas.



"Si bien ellos ya implementaban acciones de seguridad en los municipios, estas no estaban dentro de un marco legal correspondiente ni adecuado, y básicamente esta Ley viene a darle formalidad", puntualizó el legislador del priista.



ESTRATEGIA FALLIDA



Por considerar que no genera incentivos para el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad de los municipios, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos León García, apuntó que la Ley de Seguridad Interior prolongará una estrategia de seguridad fallida que militarizará al País.



"Fue una propuesta rechazada previo análisis por especialistas, expertos y organismos de la sociedad civil en México y organismos internacionales como la ONU y la CNDH, pero los senadores y diputados del PRI y sus aliados la probaron haciendo caso omiso a las voces de los ciudadanos", manifestó el legislador de MC.



Con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer en la mañana la Ley de Seguridad Interior y la turnó al Poder Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.Además, los actores Diego Luna y Gael García Bernal hicieron un llamado a Enrique Peña Nieto, presidente de México, a vetar la recién aprobada legislación y comenzar un diálogo robusto con la sociedad al respecto.



Opiniones a favor y en contra generó entre la comunidad empresarial sonorense la aprobación por parte del Poder Legislativo de la Ley de Seguridad Interior.



Por un lado hubo quienes consideraron que la legislación aún podría tener algunos cambios para adecuarlos a la mejoría de la seguridad de los mexicanos, y por otro, que la ley ataca sólo efectos y no causas del problema.



Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hermosillo, expuso que el organismo a nivel nacional sugirió desde un principio que se revisaran algunos puntos de esa ley.



El documento es una propuesta de solución incompleta a los desafíos del País en seguridad pública, dijo, porque no genera instituciones ni estrategias sustentables debido a que no ataca las causas de la inseguridad.



La Coparmex nacional, dijo, propuso que la legislación debería vincularse al Sistema Nacional de Seguridad para revertir los altos índices de delincuencia que prevalecen en las regiones del País.



Ana Karina Maldonado Andrews, presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, destacó que habría que esperar a que haya una mayor difusión sobre los contenidos de la ley.



"Me parece que esta Ley de Seguridad Interior fue creada para el bien de la ciudadanía y esperamos que vaya en ese sentido y que no ocurra lo contrario, es decir, que no vaya a afectar la seguridad de la gente", refirió.



El presidente de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) indicó que, a nivel País, el organismo tomó con optimismo la aprobación de la ley, porque busca otorgar certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas.



Además, continuó, permite hacerle frente a la delincuencia organizada y busca garantizar la condición de paz que permitirá la salvaguarda de las instituciones y el desarrollo nacional.



"Creemos que el establecimiento de este mecanismo normativo brindará elementos de procedencia claros y efectivos para prevenir y atender las amenazas a la gobernabilidad", explicó.