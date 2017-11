Buscan con tecnología pescar calamar gigante

GUAYMAS, Sonora(GH)

Las técnicas y equipos para pescar el calamar gigante en las profundidades mostrarán científicos asiáticos a sus homólogos mexicanos, con el propósito de salir tras el producto localizado en las costas locales.



Manuela Ojeda Amador, líder estatal del Comité de Calamar Gigante, aseguró que en el Golfo de California hay abundancia del molusco a una profundidad de más de 500 metros, lo que impide su captura por no contar con los equipos necesarios para llevar a cabo ese trabajo.



Indicó que desde hace tiempo los productores han externado la necesidad de usar robot a bordo de las embarcaciones mayores para extraerlo del fondo del mar, porque los métodos que actualmente utilizan no les permiten llegar hasta donde se encuentran.



“A bordo de pangas y con poteras no vamos a llegar hasta donde se encuentra el calamar gigante, ocupamos tecnología de punta y esa la tienen los asiáticos, por eso se le pidió el apoyo al Gobierno federal para que compartieran sus experiencias con México”, externó.



Hoy en día, dijo, la producción de esta especie ha decaído en más del 70% con relación a años anteriores al 2012, donde se localizaban cardúmenes de más de 25 toneladas en zonas no muy profundas, lo que permitía su pesca a bordo de embarcaciones menores y equipos no sofisticados.



Ojeda Amador agregó que en los cruceros que se realizaron en el 2012 y 2013 a lo largo del Golfo de California, se detectó una disminución en la producción del calamar y la falta de disponibilidad por la profundidad en la que fue localizado.



“Esperamos que el Gobierno federal nos apoye con la adquisición de equipos para ir a su búsqueda, hay que recordar que esta actividad genera muchas fuentes de empleos en operación y si a eso le agregamos un valor agregado como ya lo estábamos haciendo, esto va a generar más derrama y trabajo”, señaló.



Aseguró que en los cruceros que realizaron en el 2012 y 2013 por el Golfo de California detectaron una baja considerable en la producción del molusco.



Informó que en el 2012 localizaron una población de alrededor de 25 mil toneladas desde las grandes islas, ubicadas frente a Peñasco hasta Sinaloa, y en el 2013 detectaron sólo 10 mil toneladas, a una profundidad de 300 metros.



“Hemos visto una gran ausencia del calamar gigante, por la disponibilidad de alimentos y los cambios en las condiciones ambientales”, destacó.