Temen choferes caída del 50% en flete agrícola

NAVOJOA(GH)

La baja producción de trigo que se programó para el ciclo 2017-2018 por la escasez de agua no sóloo afectará a los productores sino también a los transportistas, quienes estiman una caída de 50% en los fletes agrícolas.



Francisco Hollman, chofer de tractocamión desde hace 40 años, dijo que en cuatro décadas nunca había vivido una situación tan desfavorable.



"Nos va a afectar bastante, si cuando se siembra completo batallamos, ahora con más razón será muy difícil", expresó, "ahorita no sabemos qué hacer, estamos a la expectativa, pero no podemos quedar así, algo tenemos qué hacer".



José Luis Valadés, otro de los operadores, dijo que en un ciclo normal en promedio hace 30 viajes, pero a raíz de que se redujeron 20 mil hectáreas la superficie de siembra del cereal dorado los viajes se reducirán a la mitad.



"Eso nos va a pegar muy fuerte para nuestra económía, a nuestras familias, pero algo tenemos que hacer", abundó, "ya se siente que hay menos trabajo que en otros ciclos".



Sergio Morales, chofer con 15 años de experiencia, expuso que las malas temporadas en la agricultura se han hecho más frecuentes en los últimos 10 años, pero este ciclo agrícola es el peor hasta la fecha."Tenemos que buscarle por otro lado porque tenemos que buscar el sustento para la familia", enfatizó, "el año pasado no estuvo muy bueno que digamos".