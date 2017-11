Ex auditor estatal sale de prisión; seguirán procesos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El auditor durante el sexenio estatal anterior, Roberto Ávila Quiroga, quien salió de prisión el lunes, enfrentará en libertad tres procesos en su contra, informó el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR).



Rubén Darío Figueroa Navarro indicó que el ex funcionario estatal en la administración de Guillermo Padrés cumplió una condena de 15 meses en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), en Villa Aldama, Veracruz, por diez procesos.



Señaló que los delitos por los que se le procesó, como uso indebido de atribuciones y facultades, no se considera como grave ni contempla penalidad importante, por lo cual quedó en libertad.



"A él se le imputaron aproximadamente 13 procesos, pero en diez de ellos fue sentenciado y condenado, pero nos corresponden a penalidades importantes", expuso el delegado en Sonora de la PGR.



De las averiguaciones en contra de ex funcionarios de primero y segundo nivel de la pasada administración estatal, Figueroa Navarro detalló que concluyeron a finales de 2016 y que a la fecha sólo hay carpetas abiertas en contra de personal de nivel bajo.



Con la liberación del ex funcionario de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal, refirió que Ávila Quiroga puede transitar libremente por el Estado de Sonora.