"Si volviera a nacer sin duda sería bombero"

NOGALES(GH)

Parte importante de la historia del Cuerpo de Bomberos de Nogales es sin duda el comandante Antonio Soto Torres, quien tiene 64 años de trayectoria como bombero voluntario en la institución.



El bombero activo con mayor antigüedad en todo Sonora y México tiene 81 años de vida, y todos los días acude a la estación del sector Centro manejando su querida motocicleta y portando su placa de comandante.



Inició como aspirante a bombero en 1952 cuando tenía 16 años, luego cumplió su servicio militar y en el año de 1953 cuando se inauguró la estación Centro en la avenida Obregón recibió su nombramiento.



El experto en disciplina militar, primero auxilios y búsqueda y rescate entre otras especialidades le sirvieron para fundar la primera escuela en todo Sonora para aspirantes a Bomberos.



"Si Dios me permitiera volver a nacer sin dudarlo volvería eligir ser bombero es una vocación que me llena de orgullo y es una institución a la que quiero con toda mi alma, aquí hice mi vida.



"Ya no tengo las fuerzas para salir a los servicios ahora solo sirvo como orientador de las nuevas generaciones pero me siento muy satisfecho con la vida que me ha permitido ser parte de esta noble institución que es el Cuerpo de Bomberos", apuntó, el residente de Nogales.