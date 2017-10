Investigan responsabilidad en "camionazo"

GUAYMAS, SONORA(GH)

Aunque todavía no ha declarado el chofer del camión de pasaje que se impactó contra un tráiler doble remolque que se encontraba parado en el libramiento Ciudad Obregón-Hermosillo, la Policía Federal analiza el choque por alcance como la posible causa.



Los peritos federales aún continúan con la investigación de este percance que provocó la muerte de cuatro mujeres nayaritas, de las cuales una todavía no ha sido identificada, además de lesiones en cerca de 25 personas.



Los hechos ocurrieron ayer a las 05:30 horas en el kilómetro 18, del libramiento Ciudad Obregón-Hermosillo, a un kilómetro de la caseta de cobro de Guaymas, en dirección de Sur a Norte, cuando el autotransporte de la línea ACN, con número económico 743 se estrelló contra el tráiler, lo que ocasionó que el chofer perdiera el control del volante y se saliera del camino.



En el lugar una mujer perdió la vida y las otras tres mientras recibían atención en diferentes hospitales de la ciudad, a donde fueron llevadas por paramédicos y socorristas de Cruz Roja Mexicana, Capufe, Semar y Bomberos Voluntarios.



La PF hasta el cierre de la edición no había dictaminado la culpabilidad del responsable del accidente, en el que participó un camión de pasaje que salió de Nayarit con rumbo a Tijuana, B.C.



, Baja California con más de 20 personas a bordo.



VENÍA DORMIDOS PASAJEROS



Los pasajeros no se percataron del accidente hasta que sintieron el impacto, pues la mayoría venían dormidos o con los cerrados, lo que los tomó por sorpresa sin que pudiera evitar los golpes.



Las personas que viajaban del lado derecho fueron los que presentaron heridas de gravedad, al recibir de lleno en esa zona el choque contra el tráiler que transportaba material eléctrico desde León, Guanajuato.



Uno de los testigos, quien no quiso proporcionar su nombre, aseguró que el chofer del autobús ACN, con número económico 743 conducía a velocidad moderada, pero no se percató de que la pesada unidad estaba detenida en la carretera.



"Todo fue muy rápido, venía con los ojos cerrados intentando dormido cuando de repente sentí un golpe muy fuerte, afortunadamente nomás me golpee las rodillas, pero hubo personas que no la contaron", externó el originario de Tepic, Nayarit.