Ven beneficios para México y Sonora con TLC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los beneficios del TLC han sido muchos y de gran tamaño en los sectores primario, secundario y terciario de México, País que actualmente tiene un superávit comercial de 41 mil millones de dólares con respecto a los Estados Unidos, afirmó Víctor Hugo Celaya Celaya.



El presidente de Piece-Bu- ssines & Social Development Intelligence participó en una plática con estudiantes de la Universidad de Sonora en el marco de la celebración del 47 aniversario del Departamento de Economía.



Celaya Celaya habló sobre la apertura comercial mexicana y sonorense para conocer dónde está el País desde hace 23 años.



"Se va a hablar sobre la renegociación que está en curso y los últimos datos sobre la renegociación de México y sobre los beneficios que pudiera haber", manifestó el conferencista.



A la luz del análisis de que ha sido un ganar-ganar para todos, dijo, la posición de Estados Unidos es agresiva, que por ningún motivo Canadá o México van a aceptar en las rondas que se inicien la próxima semana.



RENEGOCIACIÓN JUSTA, CLAVE



La economía ha ido en aumento sobre todo en el sector agropecuario, subrayó, siendo el sonorense uno de los más beneficiados de la apertura comercial y por ello es necesario insistir en una renegociación justa.



"Debe de ser justa para que proteja los intereses de los productores sonorenses y claro, otros productores mexicanos del sector agropecuario que pudieran verse afectados", comentó.



"No ha sido ni será un proceso fácil, y la parte más delicada ha sido la posición intransigente y beligerante de Donald Trump", refirió.



Actualmente se están realizando negociaciones para determinar si se continuará con el Tratado y, en caso de no ser así, se buscará cómo proteger con estímulos y fórmulas de resolución comercial para que los productores sonorenses no resulten afectados.