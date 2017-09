Disminuye venta de artículos patrios en Apson

Agua Prieta(GH)

La venta de artículos patrios comúnmente utilizados para decorar los automóviles y las casas registraron una baja este año, afirmó el vendedor Moisés Francisco Fernando.



En los últimos seis años Moisés ha visitado la frontera de Agua Prieta para la venta de productos patrios, procedente de Toluca, Estado de México y desde hace dos años notó que las ventas comenzaron a disminuir.



"De hecho ahorita como que la gente no es muy patriota de lo que ahorita, no se vende mucho, porque aquéllos años que antes veníamos, se vendía un poco más, pero ahora, ahorita como que las ventas han bajado", señaló.



Esto se lo atribuyó a que no traen los productos que más están buscando los aguapretenses, que son ropa y accesorios típicos, como diademas, blusas y hasta han preguntado por guitarras.



"De hecho nosotros quisiéramos traer, pero así como en estos casos como no se vende, pues no conviene", mencionó el vendedor Moisés Francisco Fernando.



En Agua Prieta hay 10 puestosambulantes para la venta de productos patrios y llegaron a esta frontera desde el martes pasadoy se van este domingo a Toluca, abundó.



Lo que más vendieron hasta ayer fueron trompetas, vestidos, tambores y sombreros, pero no esperan más.