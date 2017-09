Sólo 3 de cada 10 donan sangre en Navojoa: Salud

NAVOJOA(GH)

En la región del Mayo sólo tres de cada diez personas tienen la cultura de donar sangre, cifra que no es suficiente para cubrir las necesidades, señaló Joaquín Flores Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco.



"Es un tema de sensibilización y responsabilidad; hace días estuvimos en una gran campaña a nivel federal y estatal sobre la donación de sangre", expuso.



Aunque no tiene una cifra exacta de cuánta sangre es donada cada año, abundó que nunca es suficiente ante las necesidades que se tienen en los municipios de Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez.



"Siempre es necesario que se done, siempre son insuficientes nuestros bancos de sangre por eso les pedimos que donen de manera voluntaria", agregó.



Los accidentes y los embarazos de alto riesgo son los casos para los que más se usan las reservas de sangre, apuntó.