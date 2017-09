Caborca cuenta con carta posterior a la Independencia

CABORCA(GH)

Una carta con fecha del 5 de octubre de 1828, de las más antiguas en el archivo municipal, nos da una idea del entorno que se vivía en la región de Caborca tras la Independencia, la cual se consumó hasta 1821, según historiadores.



"Hace mención el gobernador del Estado de Occidente, a sus habitantes, el Estado Occidente era una provincia, éramos Sinaloa y Sonora", explicó María del Carmen Guzmán Montijo, encargada del archivo histórico municipal.



La carta firmada por José María Gaxiola, gobernador del Estado de Occidente, hace referencia a la reunión de fuerzas armadas y la necesidad de defender las leyes y las instituciones de Gobierno recién adquiridas, así como la Patria.



Indica en la carta el entonces gobernador que más allá de la capital federal, en el pueblo de Perote, el general Santa Ana lidera dicha fuerza militar sin conocerse hasta esa fecha las verdaderas intenciones de ese ejército.



Pero en el mismo escrito aclara que cualquiera que sean las intenciones de ese movimiento, lo hicieron sin orden ni conocimiento del "supremo Gobierno de la unión".



"A primera vista aparece que se han hallado las leyes y los vínculos más sagrados que unen a los mexicanos que decididos por la Federación, independencia y libertad, sabrán caminar denodados alrededor del Gobierno a sostener a toda costa, objetos tan grandiosos y cuya pérdida ¡lo que el cielo no permita! Nos retrogradaría a la vergonzosa esclavitud de los capetos", menciona José María Gaxiola en la carta.En este escrito a los ciudadanos destaca que sin leyes ni magistrados, no pueden existir las sociedades civiles.También los invita a obedecer y acatar estas leyes para disfrutar de la paz y la felicidad, con el fin de salvaguardar la Patria recién instituida.



"Os aseguro ciudadanos que pensando de ese modo como me lo prometo de vuestras acreditadas virtudes, seremos libres y felices, debiendo estar ciertos de que yo seré el primero que me pondré en las filas de los defensores de la Patria...", dice el texto firmado en Álamos.