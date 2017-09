Valles de Guaymas exportan el 80% de cosecha agrícola

GUAYMAS(GH)

El 80% de la producción agrícola del Valle de Guaymas se envía a Estados Unidos y Canadá y el resto se distribuye en los diferentes estados de México, manifestó el productor Marco Antonio Llano Zaragoza.GUAYMAS



El agricultor local consideró que el Gobierno estadounidense no eliminará el Tratado de Libre Comercio en América del Norte (Tlcan) porque los productores de ambos países se mantienen en el lucha para evitarlo.



Aseguró que al eliminar el Tlcan, los consumidores de los productos mexicanos serán los que paguen el costo de los cobros del arancel, y no los productores.



"Estamos esperando resultados, hasta hoy parece que no va a tocar al sector agrícola, los mismos productores de Estados Unidos están defendiendo el tratado (Tlcan), creemos que no va a pasar nada, pero no se sabe, porque como es el presidente (Donald Trump)", apuntó.



Hoy día, agregó, los agricultores no pagan aranceles por la exportación de sus productos gracias al Tratado de Libre Comercio en América del Norte.



"A finales de octubre, principios de noviembre iniciará la primera etapa de la cosecha, hasta hoy los precios se han mantenido más o menos y esperemos que esto mejore en las siguientes semanas porque el año pasado fue el peor año que hemos tenido en 60 años", subrayó.



En el 2016, recordó, además de padecer la sobreproducción que hubo en el mercado internacional de hortalizas, registraron una reducción de hasta el 50% en los precios de los productos.



"Vamos a cuidar la sobreproducción porque eso hace que los precios bajen", apuntó, "aunque lógicamente que el pueblo sale ganando".