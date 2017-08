Sólo con alianzas se gobernará con aprobación de la mayoría: Derbez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Convencido de que las alianzas entre los partidos políticos es la única manera que garantiza que en 2018 en México se gobierne con la aprobación de la mayoría, Luis Ernesto Derbez Bautista visitó ayer Hermosillo para presentar sus propuestas como precandidato del PAN a la Presidencia de la República.



En entrevista para EL IMPARCIAL el miembro del partido blanquiazul dijo estar de acuerdo con la alianza que el PAN pretende realizar con el PRD de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.



Aseguró que la contienda entre los aspirantes a la candidatura del PAN tiene piso firme para todos y que una división dentro del partido una vez que concluya el proceso de elección interna pudiera ser catastrófica en la búsqueda por recuperar la silla presidencial.



¿Cómo lo ha tratado Sonora en esta su primera visita como aspirante a la Presidencia?



Bien, los sonorenses son gente muy amable, honesta y muy directa, para mí ha sido una experiencia positiva, en general yo diría que ha sido un viaje bastante exitoso en esta fase del proceso que estamos teniendo.



¿Qué panistas apoyan a Derbez en Sonora?



La verdad es complejo, ahorita no pudiera decir quiénes están conmigo y tampoco pudiera decir que están comprometidos con otra persona, me siento tranquilo porque a pesar de haber salido último en esta “carrera” siento que tengo las mismas posibilidades que los demás.



¿Por qué buscar ser candidato a la Presidencia de la República?



Quiero ser Presidente porque necesitamos hacer un planteamiento diferente, además porque soy un político que sale de no haber estado haciendo política en los últimos ocho años y para mí eso me da un sello distinto que en verdad quiero hacer un cambio para el País.



¿Siente posibilidades de ser elegido cuando públicamente están otros actores como Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle o el mismo presidente del partido, Ricardo Anaya?



No sólo me siento con posibilidades, estoy convencido de que voy a ganar, si no estuviera convencido no estuviera haciendo esto.



¿Siente que hay piso parejo? ¿Qué pediría a los otros aspirantes a la Presidencia?



El piso está parejo para todos y los que se quejan de que no hay piso parejo son curiosamente los que menos parejo tienen el piso que ellos mismos y no entiendo cómo alguien que ha estado en esto desde hace dos años puede decir que no hay piso parejo.



¿Cree usted que el PAN saldrá fortalecido, cree que se pondrán de acuerdo cómo llegar al 2018?



El gran riesgo es efectivamente que no salgamos unidos, si el proceso que se dé no es un proceso transparente en ese momento el partido se puede dividir y esa división puede ser terrible, porque una división interna puede representar que el partido no gane en 2018.



¿Qué opina de la alianza que pretende realizar el PAN con el PRD u otros partidos?



Si no la hacemos no vamos a poder gobernar bien, en los dos periodos que gobernó el PAN gobernamos mal porque pensamos que éramos mayoría cuando sólo éramos la primera minoría.



¿Qué opinión le merece la propuesta que trae Manlio Fabio Beltrones de Gobiernos de coalición?



Es la respuesta que tenemos que empujar todos los mexicanos, yo también vengo empujándola desde hace mucho tiempo y yo también le llamo la coalición de Gobierno y lo importante es hacer la coalición para gobernar en conjunto.