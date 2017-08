Migran 30 mil indígenas no nativos a Sonora

NAVOJOA, Sonora(GH)

Sonora es un Estado receptor de mano de obra que expulsan los estados del Sur y Sureste de México, situación por la que existe una población de 30 mil indígenas no nativos de esta entidad, estimaron autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).



“Tenemos ya asentados en Sonora grupos de mixtecos, triquis, zapotecos y otros nativos de Chiapas”, abundó, “contamos ya con niños de origen mixteco pero que ya son sonorenses porque nacieron aquí”.



Las autoridades de la CDI señalaron que la migración de indígenas del Sur del País a Sonora es un problema que debe atenderse.



No hay riesgo de que se pierdan los usos y costumbres de los indígenas de aquí o que se mezclen porque ellos mantienen sus tradiciones sin ningún problema, se aseguró.



En este territorio los nativos del Sur de México encuentran trabajo y mejor vida.



Además de los 30 mil indígenas de que no son sonorenses, también han llegado 25 mil más (indígenas), pero estos sólo vienen a la cosecha de la uva son contratados y terminándose el trabajo se van.



Los grupos migrantes se han asentado al Norte del Estado, otros en la Sierra de Álamos en los límites con Chihuahua. Se desconoce qué cantidad de esos 30 mil indígenas del Sur están distribuidos en cada zona, se añadió, pero es generalizado en toda la entidad.



MAYOS ASEGURAN NO ESTÁN EN RIESGO SUS USOS Y COSTUMBRES



El rezador mayor de la tribu Mayo de Pueblo Viejo Manuel Maldonado Osuna expresó que la tierra de los antepasados tiene riquezas naturales y puede dar asilo a otros grupos del País.



“No somos celosos, todos los mexicanos somos hermanos y los indígenas somos nobles”, apuntó, “son bienvenidos porque sabemos también que ellos sufren discriminación y desempleo”.



Aseveró que sus usos y costumbres (de los mayos) no están en riesgo pues han prevalecido durante siglos.



“Nadie nos puede quitar nuestras costumbres, las personas que vienen se adaptan a nuestras tradiciones y nosotros cuidamos que no se pierdan”, enfatizó.



Hasta el momento entre su tribu no hay personas de otros grupos étnicos, pues los que suelen llegar se adaptan a la vida urbana y trabajan en maquiladoras o en el campo.