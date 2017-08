Aumenta 96% tendencia suicida en adolescentes

NAVOJOA, Sonora(GH)

El bullying, adicciones y embarazos no planificados ha generado tendencias suicidas en los adolescentes de Navojoa, revelaron autoridades municipales.



El sicólogo del Centro de Integración de la Familia y Adolescentes (CIFA), Jorge Barreras, señaló que en lo que va del año han atendido 42 casos por tendencias suicidas, 96% más que en el último semestre de 2016.



"Hemos atendido niños desde 12 años que ya han presentado amenaza suicida incluso intentos de suicidio", abundó, "el 90% de los casos ha sido por violencia o depresión".



Apuntó que uno de los principales problemas en los adolescentes es la depresión causada por el acoso escolar.



"La depresión va en aumento y no solo en niños y adolescentes, también en adultos", agregó, "el 2016 atendimos 86 casos de depresión, en lo que va del año 76 casos".



Recomendó a los padres de familia tener comunicación cercana con sus hijos y crear vínculos de confianza.



"Deben tener una comunicación más abierta, generarles confianza y no miedo a los hijos", enfatizó, "revisar qué sitios frecuentan sus hijos, conocer sus amistades y pasatiempos".



Invitó a quienes tengan problemas a que acudan a las instalaciones de CIFA, las cuales fueron reabiertas esta semana, ubicadas por la calle Talamate entre Josefa Ortiz de Domínguez y avenida Leona Vicario en horarios de 8:00 a 15:00 horas.