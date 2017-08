Supervisa CPA rehabilitación en planteles educativos

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Las obras de infraestructura que se realizan en 216 planteles de Educación Básica, con una inversión de 200 mdp, supervisó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para garantizar un regreso a clases de 100.



Por las recientes lluvias, algunas escuelas sufrieron daños, pero el Gobierno del Estado, a través de distintas dependencias, realiza las reparaciones que se requieren.



En Hermosillo, la Gobernadora recorrió las instalaciones de la primaria Ejército Mexicano en la colonia Altares y la Secundaria Técnica No. 60 en la Cuauhtémoc, para verificar los daños que registran y los avances en los trabajos.



Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, Coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), manifestó que de los 216 planteles, sólo cinco presentan un poco de retraso y las obras podrían no concluir para el próximo lunes, pero éstas no representan inseguridad para los estudiantes.



IMPULSO A EDUCACIÓN SUPERIOR



En el marco del inicio del nuevo ciclo escolar en la Universidad Estatal de Sonora (UES), la mandataria reconoció el crecimiento en infraestructura, matrícula y calidad académica de la institución.



Anunció ahí que en apoyo a los estudiantes y al cuidado del medio ambiente, la UES impulsa como plan piloto un descuento del 30% en la colegiatura a los alumnos que lleguen en bicicleta a la escuela, siempre y cuando mantengan promedio mínimo de 8.5.



Ante directivos, docentes, trabajadores y alumnos del campus Hermosillo, y transmisión simultánea vía Internet en los planteles de Benito Juárez, Magdalena, Navojoa y SLRC, motivó a los universitarios a aprovechar sus estudios.