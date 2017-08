Intenta mujer cruzar 120 mil dólares de Douglas a Apson

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Una mujer estadounidense de 36 años que no declaró llevar más de 10 mil dólares, fue detenida al descubrirle en su bolsa 70 mil dólares en efectivo y 50 mil dólares en cheques de cajero no endosados.



Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos enviaron a una inspección secundaria a la mujer que estaba por salir de Estados Unidos a través del puerto de Douglas Raúl Héctor Castro el pasado viernes 11 de agosto.



Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la mujer que conducía un Ford Explorer, modelo 2016, dijo que no tenía nada que declarar respecto a moneda, armas de fuego y municiones.



Posteriormente los agentes revisaron la bolsa de la mujer y encontraron más de 70 mil dólares en efectivo y 50 mil dólares en cheques de cajero no endosados.



La mujer fue arrestada por contrabando de moneda no declarada y fue entregada a personal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.



Según información de autoridades, los viajeros pueden llevar tanto dinero como deseen al entrar o salir de Estados Unidos, pero la Ley Federal requiere que los viajeros reporten moneda nacional o extranjera por un total de 10 mil dólares o más.