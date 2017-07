Ejido Cabullona, espacio de la naturaleza

Agua Prieta(GH)

Un escape de la vida rutinaria de la frontera y del polvo de la ciudad es el ejido Cabullona, un espacio de naturaleza, rodeado de añejos árboles y aire fresco que es atravesado por un arroyo.



Perteneciente al municipio de Agua Prieta, el ejido Cabullona se ubica a 24 kilómetros de la fronteriza ciudad, y representa para muchos la posibilidad de pasar un día de campo sin gastar mucho.



A un costado del tramo carretero Agua Prieta- Fronteras está situado el paseo campestre del ejido Cabullona, donde cualquiera puede entrar si efectúa el pago de 50 pesos, ya que el lugar pertenece a los ejidatarios.



Habitantes de Agua Prieta, Fronteras y Douglas, Arizona, suelen acudir los fines de semana a este ejido, donde por el pago que efectuaron tienen derecho al uso de un asador y al baño.



De forma ocasional la diversión aumenta, ya que se realizan espectáculos de vehículos todo terreno, lo que hace más atractiva la posibilidad de visitar este lugar.



La tradición de pasar un día de campo en este lugar los fines de semana inició hace más de 30 años y se mantiene hasta hoy, aunque ha ido a la baja desde que se eliminaron las garitas del interior del País.



El encargado del paseo campestre, Ruperto Encinas, detalló que ahora que no hay revisiones como antes de personal de la Aduana de México las personas pueden irse hasta la presa Cuquiárachi y han comenzado a hacerlo.



Aunque no es una posibilidad que todos tengan, porque esto representa un gasto mayor, por lo que aunque ha bajado la afluencia de visitantes, todavía hay quienes se apegan a la tradición de pasar el fin de semana en Cabullona.



"Cuando no hay evento allá (en Agua Prieta) aquí se llena, pues la gente que no tiene para irse más lejos, como está la gasolina se vienen más cerquita y ya pasan todo el día", expresó Ruperto Encinas.



La fama de Cabullona



Algunos metros antes de llegar al paseo campestre se ofrece a los visitantes la opción de desayunar, comer o cenar menudo, tamales de elote y carne, o burritos.



Hay variedad, pues hay a la orilla de la carretera varias opciones para consumir estos alimentos y aunque pueden comerlos ahí, también hay personas que prefieren sólo pasar por la comida y consumirlos al llegar al paseo campestre.



También se vende fruta y hay abarrotes por si hay personas que hayan olvidado llevar algún producto necesario para su carne asada, que es lo más común.



"Tiene fama Cabullona y no deja de venir la gente y nunca va a dejar de venir", opinó Guadalupe Alicia Salazar Medina, quien es vendedora de comida y diversos productos en el ejido Cabullona.



Los visitantes pueden ir desde antes de las 09:00 horas, ya que a esa hora hay varios establecimientos comerciales abiertos y pueden regresarse hasta que oscurezca.



Todo depende del gusto de las personas, de la idea que tengan para pasar su día fuera de la fronteriza ciudad de Agua Prieta.