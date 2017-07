Obtiene Padrés amparo, pero seguirá en prisión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un amparo de la justicia federal fue concedido al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y con el cual se deja sin efecto el auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal, confirmaron autoridades estatales.



Aunque el ex mandatario obtuvo dicho amparo por parte de la Federación, se explicó que eso no significa que continuará el proceso en libertad, pues al tener otros delitos seguirá preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.



"En términos generales, estamos hablando de un tema de la Federación, seguramente ésta interpondrá el recurso de revisión que corresponda y esto no significaría que un sujeto obtuviera un proceso en libertad", subrayó la fuente.



Reiteró que el proceso seguirá llevándose en las mismas circunstancias, pues Padrés Elías todavía cuenta con auto de formal prisión por los delitos de "lavado" de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.



El ex gobernador de Sonora fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) el 10 de noviembre del 2016, luego de presentarse en un programa de radio para anunciar que se entregaría a la justicia y enfrentaría acusaciones.