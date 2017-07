Retos de jóvenes suben de tono

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los retos entre adolescentes y jóvenes sonorenses establecidos para pertenecer a grupos de amigos, escolares, entre otros, han existido siempre, pero se estima que están subiendo de tono.



Especialistas en conductas juveniles sociales y personales identifican al menos cuatro problemas graves que enfrentan los muchachos que actualmente tienen entre 13 y 17 años de edad: Sexualidad desinhibida, actos para cuestionar a la autoridad, alcohol y drogas, y uso excesivo de redes sociales.



Si bien algunas conductas son consideradas propias de la adolescencia y la juventud, los expertos consideran que hoy los jóvenes tienen una mentalidad abierta y se desarrollan en un escenario distinto al de los años 90, que los lleva a ser más "atrevidos".



SÍ, PERO SON POCOS



Como ejemplo, un caso ocurrido de manera reciente en una preparatoria de Hermosillo, donde algunos estudiantes se impusieron, a manera de juego, el reto de robar en un comercio como modo de iniciación para pertenecer a un grupo de amigos.



"Yo creo que sí han avanzado este tipo de conductas pero no creo que sea la masa, creo que son unos pocos que salen y muestran eso a través de las redes y se magnifica", consideró Rosa María Ortiz Encinas, sicóloga especialista en problemas juveniles.



Para el especialista en sicología social de la Universidad de Sonora, Óscar Yescas Domínguez, el problema debe atacarse de manera integral con acciones donde intervenga la familia, la escuela, los amigos, la Iglesia, medios de comunicación y redes sociales.



La escuela y las fiestas, es donde planean retos



"Alex" bebe alcohol desde los 15 años de edad, en su propia familia le dieron a probar y le gustó, tuvo su primera relación sexual a los 16 y desde entonces no se ha detenido, eso sí, dice no fumar ni usar drogas.



El joven sonorense actualmente tiene 18 años de edad y recién terminó el bachillerato. Asegura que son la escuela y las fiestas los lugares donde los muchachos de su edad planean cómo retarse, dar rienda suelta a sus "gustos" y conseguir "cosas".



Señala que el sexo es un tema común entre los de su grupo de edad, que es fácil de conseguir y que todos se protegen. Aunque no lo ha hecho, dice que sí hay quienes enfrentan a las autoridades con "travesuras", a manera de reto.